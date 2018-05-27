УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

На Львівщині знайшли мертвим військового

2.5тЧитати новину російською

У Львівській області знайшли мертвим українського військовослужбовця.

Тіло 38-річного воїна виявили біля Яворівського військового полігону. Про це передає УНІАН з посиланням на повідомлення керівника Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександра Поронюка.

Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок поблизу Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) в суботу, 26 травня, виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

Новини
Зі сльозами на очах: з'явилися фото українського воїна, який загинув на Донбасі в День перемоги

"Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури", - повідомив Поронюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув український морський піхотинець.

Місце
УкраїнаЛьвів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги