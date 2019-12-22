Бюджет втратив 2 млн: на Львівщині викрили велику схему з розмитненням

Двом головним інспекторам митного поста "Західний" та інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС оголосили про підозру у зловживанні владою.

Про це в неділю, 22 грудня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Попередньо, через дії підозрюваних держбюджет недоотримав більше 2 мільйонів гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадові особи в змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки MAN на територію України через пост "Західний" із заниженням митної вартості.

Вони не перевіряли відомостей, що містяться в документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок, та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор".

Таким чином нарахування митних платежів проводилося за значно заниженою ставкою.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

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