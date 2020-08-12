На Львівщині в потрійній ДТП постраждало 8 осіб. Фото і відео

Олексій Тітофф Розслідування 11:48, 12.08.2020 Оновлено: 12:11, 12.08.2020

У Львівській області трапилася велика ДТП, у якій постраждали вісім осіб, зокрема й 13-річний підліток.

Аварія трапилася 11 серпня на дорозі "Київ-Чоп" біля села Пасіки Зубрицькі в Пустомитівському районі, передає ГУ НПУ в регіоні.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій "БМВ" з Одеси не впорався з керуванням авто й виїхав на зустрічну смугу. В результаті сталося зіткнення з машиною "Сітроен", якою керував 64-річний водій, і авто "Тойота" під керуванням 59-річного чоловіка.

ДТП у Львівській області

"У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій "БМВ" та "Тойоти", а також шість пасажирів транспортних засобів, серед яких 13-річний хлопець, пасажир Toyota", – повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Розбита "Тойота"

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Місце ДТП
Розбите авто
Місце аварії
Варта 1
Розбитий "Сітроен"
Варта 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині в результаті масштабного зіткнення в ДТП декількох іномарок загинуло двоє водіїв, а одна з пасажирок із травмами потрапила до лікарні.

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