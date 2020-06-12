Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання посадових осіб Регіонального філіалу "Львівська залізниця" під час проведення закупівель запчастин із Росії для рухомого складу.

Як повідомила пресслужба управління СБУ у Львівській області, посадові особи філії "домовилися" з комерсантами про закупівлю необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 мільйона гривень.

На Львівщині "Укрзалізницю" викрили у використанні вживаних запчастин із Росії Пресслужба СБУ

За даними слідства, підрядники замість нових деталей постачали стару продукцію, яку ввозили з Російської Федерації. Отримані від держпідприємства кошти чиновники переводили на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності для виведення в "тінь".

Під час обшуків у підрозділах "Укрзалізниці" правоохоронці вилучили запчастини та фінансово-господарську документацію, що підтверджує здійснення угод.

Кримінальне провадження відкрили за ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці встановлюють причетність керівників усіх ланок Регіонального філіалу "Укрзалізниці" до незаконних схем.

На Львівщині "Укрзалізницю" викрили у використанні вживаних запчастин із Росії Пресслужба СБУ

На Львівщині "Укрзалізницю" викрили у використанні вживаних запчастин із Росії Пресслужба СБУ

На Львівщині "Укрзалізницю" викрили у використанні вживаних запчастин із Росії Пресслужба СБУ

На Львівщині "Укрзалізницю" викрили у використанні вживаних запчастин із Росії Facebook управління СБУ у Львівській області

Як писав OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" потрапила в скандал першого ж ранку після відновлення залізничного сполучення в Україні.

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