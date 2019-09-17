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17 вересня • оновлено в 14:40
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На Львівщині учасник ДТП влаштував стрілянину

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У місті Самбір (Львівська область) між двома чоловіками виник конфлікт через незначну ДТП: зіткнулися їхні автомобілі. У підсумку один із учасників здійснив декілька пострілів у повітря зі зброї.

Як написала пресслужба поліції Львівської області, до Самбірського ВП 16 вересня звернувся 27-річний мешканець райцентру. Він повідомив, що приблизно о 2:00 у нього виникла сварка з невідомим чоловіком, який відкрив стрілянину.

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Вони встановили, що конфлікт між заявником та 32-річним мешканцем одного із сіл району виник через ДТП – незначного зіткнення їхніх автомобілів "Тойота" та "БМВ".

На Львівщині учасник ДТП влаштував стрілянину

На Львівщині учасник ДТП влаштував стрілянину

Під час з’ясовування стосунків чоловіки почали шарпанину, а старший здійснив два постріли, ймовірно, із шумового пістолета "Екол".

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф чи арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Львів
Теги
стрілянина ДТП аварія
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