Головна Новини
16 лютого • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Львівщині у водоймі знайшли авто з чотирма тілами: перші фото

2.9т
Читати матеріал російською

У неділю, 16 лютого, в селі Коти Яворівського району Львівської області з водойми дістали автомобіль "Audi 80" із чотирма тілами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він опублікував також знімки з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами Зінкевича, авто виявили о 8 ранку. Загиблі хлопці – жителі сіл Коти і Пісоцьки 1995, 1996, 1999 і 2000 року народження.

Новини
У Дніпрі біля школи знайшли два трупи: подробиці
На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На місце подій прибули поліція і слідчо-оперативна група для з'ясування обставин.

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами

Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва біля берега озера виявили тіло чоловіка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Ірина Кулініч
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
26
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Видимо в военкомат торопились...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kom AV
Kom AV
Живучая однако старушка немецкого автопрома. Она по моим прикидкам старше всех кого она забрала в мир иной...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
От военкома прятались...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги