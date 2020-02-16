На Львівщині у водоймі знайшли авто з чотирма тілами: перші фото

У неділю, 16 лютого, в селі Коти Яворівського району Львівської області з водойми дістали автомобіль "Audi 80" із чотирма тілами.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він опублікував також знімки з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами Зінкевича, авто виявили о 8 ранку. Загиблі хлопці – жителі сіл Коти і Пісоцьки 1995, 1996, 1999 і 2000 року народження.

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На місце подій прибули поліція і слідчо-оперативна група для з'ясування обставин.

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

На Львівщині у водоймі знайшли авто з 4 тілами Facebook Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва біля берега озера виявили тіло чоловіка.

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