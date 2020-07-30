На Львівщині трапилася смертельна ДТП з дітьми: дівчинку в комі доставили до Києва вертольотом. Фото

27 липня на дорозі Київ – Чоп у районі міста Броди Львівської області трапилася смертельна ДТП за участю цілої родини. За кермом перебував 48-річний громадянин Франції.

Як повідомив у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко, водій пішов на обгін і зіткнувся з іншим авто. В автокатастрофі загинула 16-річна дочка. Друга дочка (13 років) отримала важку черепно-мозкову травму і впала в стан коми.

Він зазначив, що батько отримав низку важких травм, але залишився живий. Мама дівчаток, яка сиділа на передньому сидінні, залишилася жива і не отримала серйозних тілесних травм.

Авто розірвало на частини Facebook\Антон Геращенко

"Водій автомобіля "Лексус", громадянин Франції, вирішив обігнати автомобіль "Нива", проте не впорався з керуванням, зачепив "Ниву" та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автопоїздом "Рено". Від зіткнення із сорокатонного фурою "Лексус" розірвало на дві частини", – йдеться в повідомленні.

Постраждалу дівчинку доставили в місцеву лікарню, проте в медустанові не виявилося діагностичного обладнання і нейрохірургів, щоб надати допомогу дитині. У результаті цього дівчинку на вертольоті ДСНС доправили до Києва.

Розбите авто Facebook \ Антон Геращенко

"Вертоліт ДСНС, обладнаний системою штучної вентиляції легенів та іншим необхідним обладнанням для транспортування пацієнтів, які перебувають у важкому стані, перевіз дівчинку до Києва, а патрульні поліцейські за 9 хвилин супроводили реанімобіль з аеропорту Жуляни в інститут нейрохірургії", – зазначив Геращенко.

Зараз стан дівчинки залишається стабільно важким, але лікарі продовжують боротися за її життя і є надія на порятунок.

Геращенко додав, що остаточні причини ДТП буде встановлено під час слідства та проведення автотехнічних експертиз.

Вертоліт ДСНС Facebook \ Антон Геращенко

Порятунок життя дитини Facebook \ Антон Геращенко

Дівчинка отримала черепно-мозкову травму Facebook \ Антон Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Старообухівській трасі 12 липня трапилася масштабна смертельна ДТП. Загинули чотири людини: чоловік із дружиною, а також дівчинка померли майже одразу, а хлопчик – пізніше.