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На Львівщині трапилася масштабна аварія: постраждали діти

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У Львівській області зіткнулися три легкових автомобіля. Травми різного ступеня тяжкості отримали сім осіб, зокрема двоє дітей.

ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп біля села Тухолька 14 серпня. Як повідомили в ГУНП Львівщини, водій BMW не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з KIA Sorento, а потім з іншим BMW.

За даними поліції, травми в аварії отримали чотири особи у віці 28-31 року. Водночас у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА повідомили про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей 5 і 8 років.

ДТП на Львівщині

ДТП на Львівщині

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У мережі опублікували фото аварії. На знімках видно, що зіткнення легкових автомобілів трапилося на заокругленій ділянці дороги. Дорожнє покриття в цей час було мокрим через дощ.

ДТП на Львівщині

ДТП на Львівщині

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ДТП на Львівщині

ДТП на Львівщині

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ДТП трапилась біля с. Тухолька

ДТП трапилась біля с. Тухолька

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області 14 серпня зіткнулися три автомобілі. Одна особа загинула і ще троє отримали травми.

Також повідомлялося про масштабну аварію в Одеській області, де в результаті зіткнення трьох авто загинули чотири особи Троє із загиблих – хлопці у віці 18 – 19 років.

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Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Львів
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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