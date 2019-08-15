На Львівщині трапилася масштабна аварія: постраждали діти

У Львівській області зіткнулися три легкових автомобіля. Травми різного ступеня тяжкості отримали сім осіб, зокрема двоє дітей.

ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп біля села Тухолька 14 серпня. Як повідомили в ГУНП Львівщини, водій BMW не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з KIA Sorento, а потім з іншим BMW.

За даними поліції, травми в аварії отримали чотири особи у віці 28-31 року. Водночас у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА повідомили про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей 5 і 8 років.

ДТП на Львівщині Варта-1

У мережі опублікували фото аварії. На знімках видно, що зіткнення легкових автомобілів трапилося на заокругленій ділянці дороги. Дорожнє покриття в цей час було мокрим через дощ.

ДТП на Львівщині Варта-1

ДТП на Львівщині Варта-1

ДТП трапилась біля с. Тухолька Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області 14 серпня зіткнулися три автомобілі. Одна особа загинула і ще троє отримали травми.

Також повідомлялося про масштабну аварію в Одеській області, де в результаті зіткнення трьох авто загинули чотири особи Троє із загиблих – хлопці у віці 18 – 19 років.

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