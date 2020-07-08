На Львівщині священник торгував зброєю та сам робив набої. Фото

У Львівській області затримано 48-річного священника, який продавав зброю та займався виготовленням набоїв.

Як повідомляється на сайті Національної поліції Львівської області, він купував стартові пістолети і переробляв їх на бойові (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

На Львівщині священик торгував зброєю і робив набої

Також 8 липня проводилися обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема, за місцем проживання зловмисника і покупців зброї.

Під час слідчих дій було вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати й інші елементи зброї.

На Львівщині священик торгував зброєю і робив набої

Підозрюваний уже був судимий. У грудні 2018 року його затримали за незаконне поводження зі зброєю, а суд засудив чоловіка до п'яти років в'язниці. Однак його звільнили з випробувальним терміном 2 роки.

На Львівщині священик торгував зброєю і робив набої

За даними слідства, щоб не потрапити в поле зору поліцейських чоловік під час покупки пістолетів і відправки їх поштою використовував фіктивні дані.

На Львівщині священик торгував зброєю і робив набої

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

На Львівщині священик торгував зброєю і робив набої

На Львівщині священик торгував зброєю і робив набої

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України виявила в Кривому Розі цілий арсенал зброї, який нелегально вивезли із зони проведення ООС на Донбасі.