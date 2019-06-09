На Львівщині сталася страшна аварія з вантажівкою і мікроавтобусом: 16 постраждалих

У суботу, 8 червня, під Львівській області на дорозі Львів - Тернопіль на вулиці Об'їзній в місті Золочів сталася ДТП з вантажівкою і мікроавтобусом.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, на дорозі сталося зіткнення вантажівки "ГАЗ" під керуванням 36-річного жителя Буського району з мікроавтобусом "Мерседес Бенц", яким керував 54-річний житель Тернополя.

"Бочка, яку перевозив водій "ГАЗу", випала і пошкодила автомобілі "Шевроле Каптіва" і "Хонда СРВ", після цього вантажівка зіткнулася з автомобілем "Опель Комбо" під керуванням 42-річного жителя Хмельницької області", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водії "Мерседеса" і "Опеля", а також 12 пасажирів мікроавтобуса віком 38-67 років, мешканці Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та міста Тернопіль. Також травми отримали пасажир "Опеля", 47-річний житель Хмельницької області, і пасажир "ГАЗу", 48-річний житель Буського району.

Поліція розпочала слідство для з'ясування всіх обставин події.

ДТП на Львівщині

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові авто на європейській реєстрації наїхало на зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка.

Також під Львовом загинули двоє військових в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового авто.

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