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На Львівщині сталася смертельна НП із потягом: усі подробиці

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У Львівській області на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулися пасажирський потяг та автомобіль. У результаті одна людина загинула і ще одна постраждала.

Це сталося в селі Хлопчиці (Самбірський район), інформує прес-служба обласної поліції.

Потяг Сянки – Львів близько 8:00 зіткнувся з Opel Vectra. Загиблим у результаті аварії виявився 22-річний житель району, водій машини. Він помер на місці події. Його пасажирка доставлена ​​в лікарню, діагноз встановлюється.

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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з'ясовуються обставини події.

Ілюстрація. Потяг

Ілюстрація. Потяг

pravdainform

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Чехії мікроавтобус із заробітчанами з України зіткнувся з поїздом, у результаті чого загинула жінка із Закарпаття. Аварія сталася між населеними пунктами Причина та Петровице.

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Теми
ДТП "Укрзалізниця"
Місце
Україна Львів
Теги
потяг аварія смерть Національна поліція України
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