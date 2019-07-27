На Львівщині сталася смертельна НП із потягом: усі подробиці

У Львівській області на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулися пасажирський потяг та автомобіль. У результаті одна людина загинула і ще одна постраждала.
Це сталося в селі Хлопчиці (Самбірський район), інформує прес-служба обласної поліції.
Потяг Сянки – Львів близько 8:00 зіткнувся з Opel Vectra. Загиблим у результаті аварії виявився 22-річний житель району, водій машини. Він помер на місці події. Його пасажирка доставлена в лікарню, діагноз встановлюється.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з'ясовуються обставини події.
Ілюстрація. Потяг
pravdainform
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Чехії мікроавтобус із заробітчанами з України зіткнувся з поїздом, у результаті чого загинула жінка із Закарпаття. Аварія сталася між населеними пунктами Причина та Петровице.
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