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На Львівщині сталася кривава ДТП з дітьми: загинула дівчинка

1.9тЧитати матеріал російською

На Львівщині у неділю, 6 січня, в результаті ДТП загинула неповнолітня дівчинка. Ще шестеро учасників аварії, в тому числі троє дітей, доставлені в лікарню.

ДТП сталося на автодорозі "Київ - Чоп" біля села Ясенів в Бродівському районі, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися легковий автомобіль "Форд Фієста" і мікроавтобус "Форд Транзит".

Неповнолітня дівчинка померла по дорозі в лікарню, решті постраждалим медики встановлюють діагнози. Особисті дані учасників ДТП уточнюються.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські регулюють рух транспорту.

На Львівщині сталася кривава ДТП з дітьми: загинула дівчинка
На Львівщині сталася кривава ДТП з дітьми: загинула дівчинка
На Львівщині сталася кривава ДТП з дітьми: загинула дівчинка
На Львівщині сталася кривава ДТП з дітьми: загинула дівчинка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Тернополем сталася страшна ДТП з жертвами. Загинули двоє людей.

Місце
Україна
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