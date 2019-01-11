На Львівщині ремонтники доріг попалися на крадіжці сотень тисяч

Прокуратура Львівської області спільно з підрозділами Національної поліції зловила ділків ТОВ "Галшляхбуд" і "Галицькі дороги" на хабарі правоохоронцям.
Про це на сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За непритягнення до кримінальної відповідальності за розкрадання 245 тис. грн вони запропонували неправомірну вигоду в розмірі 2 тис. доларів.
"Приємно, що, крім лічильника корупціонерів, останнім часом збільшується лічильник правоохоронців, які повідомляють про спроби дачі хабарів", – написав Луценко.
Ремонтники намагалися дати хабар поліції
Dengi.ua
Відзначається, що факт розкрадання зазначеної суми було зафіксовано під час капітального ремонту автодороги в Дрогобицькому районі Львівської області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Донецького облавтодору погорів на великому хабарі.
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