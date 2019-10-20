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20 жовтня • оновлено в 16:57
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На Львівщині потяг задавив підлітка: деталі трагедії

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У місті Буськ на Львівщині під потягом загинув 17-річний підліток.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі у Львівській області. Відзначається, що трагедія сталася увечері 19 жовтня.

Правоохоронцям про те, що трапилося, повідомили приблизно о 21:00. Встановлено, що 17-річний львів'янин отримав несумісні з життям травми у результаті наїзду потяга.

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На Львівщині потяг задавив підлітка

На Львівщині потяг задавив підлітка

"РБК"

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Запоріжжям електричка розчавила трьох людей. Їх тіла знайшли вже пізніше біля залізничних шляхів.

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Україна Львів
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что за заголовок дурной?не потяг задавив в этот парень попал под поезд!!!поезд всегда прав!!!!!
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