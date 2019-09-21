Головна Новини
21 вересня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Львівщині поліція розігнала учасників блокади російського вугілля: з'явилося відео

8.2т Читати матеріал російською

У Львівській області 21 вересня на залізничній станції "Соснівка" поліція розігнала учасників блокади вагонів з російським вугіллям.

"Сьогодні близько 12:00 спецназівці поліції, застосувавши силу, почали відтісняти учасників блокади в Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів з російським вугіллям. Зрештою, поліція без попередження почала заарештовувати ветеранів АТО і місцевих шахтарів", - повідомляє в Facebook "Штаб блокади торгівлі з окупантами".

Повідомляється, що затримані понад 20 осіб, серед них – екс-нардеп Семен Семенченко.

Новини
Росія перепродує українські товари в "Л/ДНР" – Менендес

Подію прокоментували у відділі комунікації поліції Львівської області. Повідомляється, що 21 вересня, "надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничних коліях станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим завдають суттєвого фінансового збитку підприємству".

У поліції заявляли, що в разі відмови виконувати вимоги правоохоронців, будуть вжиті "заходи поліцейського примусу".

За фактом порушено кримінальну виробництво за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
166
21
Смішно
46
Цікаво
50
Сумно
24
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Семенченко - это провокатор из команды Порошенко, а тот еще мечтает взять реванш. И Зеленскому бы не мешало сейчас крутить эти цеплячьи шейки, а то потом придется давить волчьи шеи
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Нет главного - кто платит этим активистам, по Высоцкому: Где деньги, Зин. И им ещё надо впаять уклонение от уплаты налогов - не бесплатно они чудят, а налоги не платят
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Шо вы роблите?! А наз за шо?!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel