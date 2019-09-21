На Львівщині поліція розігнала учасників блокади російського вугілля: з'явилося відео

У Львівській області 21 вересня на залізничній станції "Соснівка" поліція розігнала учасників блокади вагонів з російським вугіллям.

"Сьогодні близько 12:00 спецназівці поліції, застосувавши силу, почали відтісняти учасників блокади в Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів з російським вугіллям. Зрештою, поліція без попередження почала заарештовувати ветеранів АТО і місцевих шахтарів", - повідомляє в Facebook "Штаб блокади торгівлі з окупантами".

Повідомляється, що затримані понад 20 осіб, серед них – екс-нардеп Семен Семенченко.

Подію прокоментували у відділі комунікації поліції Львівської області. Повідомляється, що 21 вересня, "надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничних коліях станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим завдають суттєвого фінансового збитку підприємству".

У поліції заявляли, що в разі відмови виконувати вимоги правоохоронців, будуть вжиті "заходи поліцейського примусу".

За фактом порушено кримінальну виробництво за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР".

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