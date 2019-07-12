На Львівщині півторарічна дівчинка потонула в колодязі: фото з місця трагедії

У п'ятницю, 12 липня, в Сколівському районі на Львівщині півторарічна дівчинка загинула, потонувши в колодязі.

Про трагедію повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У Сколівське відділення поліції сьогодні, 12 липня, близько 11:00 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району потонула дитина", – йдеться в повідомленні.

Місце трагедії Прес-служба Нацполіції

Як розповіли правоохоронці, дитина гралася у дворі і раптово впала в колодязь, глибина якого складає 2 метри.

На місце події для встановлення обставин загибелі дівчинки приїхала слідчо-оперативна група. За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з балкона дев'ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитина загинула до приїзду швидкої.

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