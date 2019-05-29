ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

На Львівщині обвалилася шахта з десятками гірників: є жертви

2.9тЧитати матеріал російською

На Львівщині у ніч на 29 травня в результаті обвалу порід на шахті "Лісова" загинули двоє гірників.

Про це повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, порода обвалилася на горизонті 242 м — під завалами опинилися двоє робітників.

"Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було всього 32 роки. Роботи з підйому другого шахтаря тривають", — наголосив він.

Новини
Під Луганськом трапився вибух на шахті: 17 загиблих

На Львівщині обвалилася шахта

На Львівщині обвалилася шахта

nadbugom.in.ua

До рятувальних робіт залучили три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Всього у шахті перебуває 69 гірників (на аварійній ділянці — 21 особа).

Після аварії шахта працює у штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі у лютому 2019 року загинули два гірники.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаЛьвів
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
1
Смішно
0
Цікаво
27
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петрова Оля
Петрова Оля
Спacи6о тeм, кто покaзaл мне этoт чyдо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ovqc2x Проcто прoйдя опрoс пoлyчила почти пoлугодовую зарплaту)) Пoльзyйтесь, пoкa есть возможнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ильич Владимир
Ильич Владимир
После аварии шахта работает в штатном режиме ===== действительно зачем разбираться из-за чего зачем что то делать в срочном порядке дабы не допустить подобного - можно работать пока не задавит весь этот био мусор....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки