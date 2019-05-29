На Львівщині обвалилася шахта з десятками гірників: є жертви

На Львівщині у ніч на 29 травня в результаті обвалу порід на шахті "Лісова" загинули двоє гірників.

Про це повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, порода обвалилася на горизонті 242 м — під завалами опинилися двоє робітників.

"Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було всього 32 роки. Роботи з підйому другого шахтаря тривають", — наголосив він.

На Львівщині обвалилася шахта nadbugom.in.ua

До рятувальних робіт залучили три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Всього у шахті перебуває 69 гірників (на аварійній ділянці — 21 особа).

Після аварії шахта працює у штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шахті "Ювілейна" у Кривому Розі у лютому 2019 року загинули два гірники.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!