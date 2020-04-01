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1 квітня • оновлено в 21:38
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На Львівщині наркоторговці жорсткого вбили підлітків. Фото і відео

8.8т
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У місті Золочів Львівської області наркоторговці жорстокого вбили двох підлітків, які вважалися зниклими безвісти.

Тіла 17-річного хлопця і 15-річної дівчини спалили і закопали, підозрюваних затримано, повідомила місцевим сайту "Золочів.нет" прокурор Львівської області Ірина Діденко (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Підлітків вважали зниклими безвісти

Підлітків вважали зниклими безвісти

"Золочів.нет"

За її словами, злочин скоїли двоє торговців наркотиками 2000 і 2001 року народження. Прокуратура готує підозру у вбивстві і торгівлі наркотиками.

Двоє підлітків з Золочева Юрій Дацко 2002 року народження і Анастасія Гетьман 2004 року народження були оголошені в розшук як зниклі безвісти близько тижня тому.

підозрювані затримані

підозрювані затримані

"Золочів.нет"

Місце злочину

Місце злочину

"Золочів.нет"

Місце злочину

Місце злочину

"Золочів.нет"

Обшуки у підозрюваних

Обшуки у підозрюваних

"Золочів.нет"

Обшуки у підозрюваних

Обшуки у підозрюваних

"Золочів.нет"

Обшуки у підозрюваних

Обшуки у підозрюваних

"Золочів.нет"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 58-річна жінка під час сварки вбила власну дочку. Трагедія сталася на вулиці Дегтярівській 31 березня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
наркотики вбивство
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злой укр
злой укр
меньше нариков-чище страна.к внаукраине это не относится.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-ина страна хаоса и дегродации.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Драго Кувалда, чухан,полезай на бутылку и не кукарекай!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гадюшная усра-ина.
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