У місті Золочів Львівської області наркоторговці жорстокого вбили двох підлітків, які вважалися зниклими безвісти.

Тіла 17-річного хлопця і 15-річної дівчини спалили і закопали, підозрюваних затримано, повідомила місцевим сайту "Золочів.нет" прокурор Львівської області Ірина Діденко (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Підлітків вважали зниклими безвісти "Золочів.нет"

За її словами, злочин скоїли двоє торговців наркотиками 2000 і 2001 року народження. Прокуратура готує підозру у вбивстві і торгівлі наркотиками.

Двоє підлітків з Золочева Юрій Дацко 2002 року народження і Анастасія Гетьман 2004 року народження були оголошені в розшук як зниклі безвісти близько тижня тому.

підозрювані затримані "Золочів.нет"

Місце злочину "Золочів.нет"

Місце злочину "Золочів.нет"

Обшуки у підозрюваних "Золочів.нет"

Обшуки у підозрюваних "Золочів.нет"

Обшуки у підозрюваних "Золочів.нет"

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