На Львівщині намагалися приховати вбивство у військовій частині: ГБР озвучило моторошні деталі

У Львівській області в гуртожитку військової частини п'яний солдат-контрактник вдарив ножем в живіт колегу. Він помер через добу, не отримавши медичної допомоги.

Інцидент стався 15 лютого. ДБР почало розслідування дій командування військової частини через те, що воно приховало факт злочину і не звернулося за допомогою.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, розпочали досудове розслідування за фактом ненаправлення військовими службовими особами однієї з військових частин у Львівській області до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також умисного невиконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України)", – повідомили у ГБР.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Ілюстрація фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі військового відправили до в'язниці за вбивство товариша по службі. Надзвичайна подія сталася в готелі ще в листопаді 2018 року, але лише недавно суд виніс рішення.

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