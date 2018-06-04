На Львівщині мер вдруге за день побив активіста: з'явилося відео

Мер Дрогобича Львівської області Тарас Кучма вдруге за день напав з кулаками на місцевого активіста.

Як видно на ролику, опублікованому в Youtube, після першої бійки, мер провів переговори з активістами, і вже виходячи із залу, побачив чоловіка, якому врізав по обличчю кількома годинами раніше, і знову накинувся на нього.

При цьому Кучма погрожував вбити активіста, назвавши його провокатором.

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Нагадаємо, до мера Дрогобича прийшла громада з питанням місцевого незаконного звалища на території комунального підприємства. Люди заблокували вивіз сміття на територію цього підприємства.

Під час гарячої дискусії старший чоловік назвав мера злодієм і бандитом, Кучма у відповідь вдарив чоловіка по обличчю.