На Донеччині іноземець зґвалтував і жорстоко вбив дитину

На Донеччині в Костянтинівці чоловік з Молдови жорстоко вбив 14-річну українку Ірину Лисенко. Дитина втекла з дому й зустріла його на зупинці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області. 13 вересня Ірина втекла з дому. Через кілька годин після цього вона познайомилася з 39-річним чоловіком.

Він запропонував дівчинці вступити з ним в статевий зв'язок. Після цього чоловік злякався, що вона може звернутися в поліцію. Щоб замести сліди, він дістав з кишені ніж і двічі вдарив ним її в шию. Від отриманих поранень Ірина померла на місці, вбивця затягнув тіло в очерет біля ставка і зник.

Тільки 15 вересня мати жертви звернулася в поліцію. Незабаром її знайшли. Вбивцею виявився громадянин Молдови, який раніше був судимий за розбійний напад. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Зґвалтування 34 телеканал

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