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7 жовтня • оновлено в 18:08
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/ Розслідування

На Донеччині іноземець зґвалтував і жорстоко вбив дитину

30.9т Читати матеріал російською

На Донеччині в Костянтинівці чоловік з Молдови жорстоко вбив 14-річну українку Ірину Лисенко. Дитина втекла з дому й зустріла його на зупинці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області. 13 вересня Ірина втекла з дому. Через кілька годин після цього вона познайомилася з 39-річним чоловіком.

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Він запропонував дівчинці вступити з ним в статевий зв'язок. Після цього чоловік злякався, що вона може звернутися в поліцію. Щоб замести сліди, він дістав з кишені ніж і двічі вдарив ним її в шию. Від отриманих поранень Ірина померла на місці, вбивця затягнув тіло в очерет біля ставка і зник.

Тільки 15 вересня мати жертви звернулася в поліцію. Незабаром її знайшли. Вбивцею виявився громадянин Молдови, який раніше був судимий за розбійний напад. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Зґвалтування

Зґвалтування

34 телеканал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтаві зловили на гарячому педофіла і мало не лінчували.

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Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это как надо воспитать дочь, чтобы она сбегала из дома и вступала в половые отношения с первым встречным. Хотя о чем речь, равноправие ведь, эмансипация и феминизм. Добро пожаловать в западный мир.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
_ Зепепупик, Комменты идут под конкретно эту статью, в которой этого молдаванина приписали к АТО. О том что он Атогник в статье не сказано, поэтому не надо все валить в кучу.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
_ Зепепупик, это вечно бесимо какляцое "а нас за ще"
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Громозека Иван
Громозека Иван
Щас окажется, что он ещё и воен АТО из какого нибудь тербатальона..., там докуища таких было
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Алкашня. При чому і він,і вона, і її сім'я
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