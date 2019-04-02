На Львівщині чоловік серед вулиці викрав 10-річну дівчинку: оголошено розшук

У вівторок, 2 квітня, в Червонограді зникла 10-річна дівчинка. На вулиці до неї під'їхав невідомий і, посадивши на велосипед, поїхав у напрямку вулиці Шевченка.

Про розшук повідомляє прес-служба обласної поліції. Уточнюється, що під час інциденту (близько 17:00) дитина гуляла разом із 8-річною сестрою. Про зникнення заявила 31-річна мама дівчинки.

"Прикмети дитини: волосся коричневого кольору, має деформовану щелепу (два зуби виступають вперед), на лівій щоці родимка", – йдеться в повідомленні.

Дівчинка була одягнена в рожеву куртку та рожеву шапку з вушками, спортивні штани чорного кольору і червоні кросівки.

У поліції також назвали прикмети невідомого чоловіка: "Старшого віку, був одягнений у зелену куртку, в темних окулярах, на велосипеді зав'язана зелена стрічка".

Поліцейські просять усіх, кому відоме місцезнаходження дитини, терміново зателефонувати на оперативну лінію 102.

Зникла дівчинка lv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Київській області в селі Вовчків із реабілітаційного центру зникли двоє неповнолітніх. Вони самовільно покинули заклад.

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