На Львівщині чоловік прострелив голову ексхлопцю своєї доньки: перші деталі трагедії

У селищі Східниця на Львівщині, який є відомим українським бальнеологічним курортом, жорстоко вбили 33-річного чоловіка – йому вистрілили в голову з мисливської рушниці.

Трагедія трапилася 21 квітня прблизно о 19 годині неподалік від бювету з мінеральних вод. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич.

За його словами, місцеві стверджують, що застрелив чоловіка батько молодої жінки, з якою той зустрічався.

У курортній Східниці на Львівщині застрелили хлопця

Як повідомляє Zaxid.net із посиланням на пресслужбу Нацполіції в області, убитому 33 роки, він був колишнім співмешканцем доньки, чий батько начебто і здійснив смертельний вистріл.

"Відомо, що постраждалий помер на місці події від вогнепального поранення в голову", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік із жінкою давно не жили разом, однак той іноді до неї приїздив. У вівторок, 21 квітня, коли він знову приїхав до колишньої співмешканки, між ними спалахнув конфлікт. ЇЇ 51-річний батько став свідком цієї сварки, взяв рушницю і вистрілив в голову чоловікові.

Нині на місці вбивства працюють слідчі. Підозрюваного вже затримали, у разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові в понеділок, 13 квітня, в квартирі одного з будинків на вулиці Моторній знайшли вбитими чоловіка та дружину.

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