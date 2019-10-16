На Луганщині зник український кадет: фото

На Луганщині шукають вихованця Кремінського військового кадетського ліцею 2004 р.н. Григорія Богуша.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прессекретарка обласного управління Національної поліції Тетяна Погукай, 15 жовтня він вийшов із дому, щоб їхати до ліцею, і зник.

"У кадетський ліцей не з'явився, додому не повернувся, на зв'язок не виходить. Його місцеперебування наразі не встановлене. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування зниклого хлопця, просимо звертатися за телефонами: 066-920-84-57 або 102", – написала вона.

Григорій Богуш Пресслужба ГУ НП у Луганській області

Погукай уточнила, що проживає хлопець у смт Тошківка Попаснянського району. У коментарях уже знайшлися очевидці, які бачили схожого хлопця в одному з місцевих сіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 15 жовтня, на Донбасі у ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовець Ярослава Ніконенко, батько якої ніс службу у батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

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