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На Луганщині загорівся замінований ліс: є постраждалий

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У Луганській області біля села Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва почалася велика пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, увечері 3 липня виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га.

"Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направлено 110 чоловік і 25 одиниць техніки, з них від ДСНС86 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки, в тому числі піротехнічну групу в складі 10 осіб та 3 одиниці техніки", – повідомили рятувальники.

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Відомство зазначає, під час опахіванія місця пожежі стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства. Піротехніки ДСНС проводять роботи з розмінування місцевості.

Відзначимо, що за прогнозами Укргідрометцентру, 4-5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Пожежа в лісі

Пожежа в лісі

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ліси в Рівненській області перекинувся масштабна пожежа з території Білорусі. Рятувальники усіма силами намагаються стримувати поширення вогню.

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Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
пожежалісГосЧС
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