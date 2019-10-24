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24 жовтня • оновлено в 16:39
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/ Розслідування

На Луганщині терористи обстріляли підприємство: поранено двох цивільних осіб

1.5т Читати матеріал російською

На Луганщині проросійські терористи обстріляли співробітників комунального підприємства, в результаті чого дві цивільних особи отримали поранення.

Обстріл трапився близько 10 ранку 24 жовтня, повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил в Facebook.

"Ворог із автоматичного гранатомета АГС-17 обстріляв працівників "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кондрашівська" неподалік зупинки Зелений Гай. Поранено двох цивільних", – уточнили у штабі ООС.

Відзначається, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військових – понад 2500 метрів. Згідно з тактико-технічними характеристиками, обстріл із АГС-17 має дальність 1700 м, а максимально снаряд може полетіти на 2100 метрів.

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"Через те, що цей населений пункт знаходиться на непідконтрольній владі України території, ми не можемо перевірити факт травмування або поранення мирних жителів", – заявили в штабі.

зелений Гай

зелений Гай

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2019 терористи два дні поспіль обстрілювали підприємство "Бахмутський аграрний союз" (БАС), який знаходиться в Донецькій області.

19 серпня головний інженер цього підприємства повідомив про попадання боєприпасів стрілецької зброї в службові приміщення БАС, які знаходяться в Новолуганське.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Резниченко Елена
Резниченко Елена
Зелёный Гай???? Всю жизнь была Зелёная Роща ,а теперь понаехали и стал Зелёный Гай. Местные меня поймут
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
С каких пор ,Азов" стал пророссийским?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как всегда, обстреляли сами себя. Одно радует, обоз начал писать пророссийские, а не вооружёные сили РФ)
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