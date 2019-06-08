На Луганщині стався вибух: постраждали мирні жителі. Фото з місця НП

У районі Попасної Луганської області при проведенні сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко на своїй сторінці в Facebook. "Постраждалі хлопці, жителі села Троїцьке 1993 і 1971 р. н., отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У одного з них ще й контузія", – написав він. (Щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначається, що постраждалі госпіталізовані у хірургічному відділенні Попаснянської центральної районної лікарні та отримують необхідну допомогу. Їх стан здоров'я задовільний.

Вибух на Луганщині Facebook Юрія Клименка

Клименко нагадав, що за період бойових дій на сході України в результаті підривів загинули близько 300 цивільних осіб, ще 600 – отримали поранення. Серед постраждалих – 125 дітей, з яких 27 загинули.

Facebook Юрія Клименка

Facebook Юрія Клименка

Facebook Юрія Клименка

Facebook Юрія Клименка

Facebook Юрія Клименка

Facebook Юрія Клименка

Facebook Юрія Клименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в п'ятницю, 7 червня, озброєні формування Російської Федерації 28 раз порушили режим припинення вогню, із них три рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами 152 і 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Загинули два бійці ООС, 11 поранені.

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