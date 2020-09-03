На Луганщині старшина ЗСУ загинув під час ліквідації пожежі

Вікторія Довгань Розслідування 16:24, 3.09.2020 Оновлено: 16:37, 3.09.2020

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

Про це повідомили на сторінці пресслужби штабу ООС у Facebook. Зазначається, що тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

"Як стверджують побратими, тоді, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", – написали в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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