На Луганщині старшина ЗСУ загинув під час ліквідації пожежі
Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.
Про це повідомили на сторінці пресслужби штабу ООС у Facebook. Зазначається, що тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.
"Як стверджують побратими, тоді, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", – написали в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Харківській і Луганській областях у середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, внаслідок яких згоріли кілька будинків. Загалом вогонь охопив 80 і 400 гектарів в обох областях.
У зоні ООС біля села Лобачеве на Луганщині через пожежі загорілася вантажівка "Урал" і БМП-2 ЗСУ. У результаті двоє військовослужбовців отримали опіки тіла.
Також вогонь знищив військову техніку й призвів до детонації боєкомплекту.