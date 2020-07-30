На Луганщині спалили український прапор: поліція показала "героя"
На Луганщині чоловік напідпитку здійснив наругу над державним прапором – він зірвав його поблизу одного із сільських магазинів та просто підпалив.
Інцидент трапився 30 липня у селі Можняківка Новопсковського району, правопорушника вже затримали. Про це на сторінці у Facebook повідомила керівниця пресслужби ГУ НП в Луганській області Тетяна Погукай.
За її словами, правопорушником виявився 25-річний мешканець села Танюшівка, котрий, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку та спалив його.
"На місці події продовжують працювати слідчі, які встановлюють обставини правопорушення, опитують свідків та встановлюють очевидців події", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вже зареєстрували за вказаним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України "Наруга над державними символами".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі група п'яних підлітків поглумилася над українським прапором, одну з учасниць пізніше знайшли й покарали.