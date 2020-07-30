На Луганщині спалили український прапор: поліція показала "героя"

На Луганщині чоловік зірвав з флагштока прапор України і спалив його.

На Луганщині чоловік напідпитку здійснив наругу над державним прапором – він зірвав його поблизу одного із сільських магазинів та просто підпалив.

Інцидент трапився 30 липня у селі Можняківка Новопсковського району, правопорушника вже затримали. Про це на сторінці у Facebook повідомила керівниця пресслужби ГУ НП в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, правопорушником виявився 25-річний мешканець села Танюшівка, котрий, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку та спалив його.

На Луганщині затримали молодика, який поглумився над прапором України (Facebook Тетяна Погукай)

"На місці події продовжують працювати слідчі, які встановлюють обставини правопорушення, опитують свідків та встановлюють очевидців події", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже зареєстрували за вказаним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України "Наруга над державними символами".

Повідомлення від ГУ НП в Луганській області (Facebook Тетяна Погукай)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі група п'яних підлітків поглумилася над українським прапором, одну з учасниць пізніше знайшли й покарали.