На Луганщині СБУ виявила арсенал зброї бойовиків. Фото

Контррозвідка Служби безпеки України виявила у лісі на околицях Сєвєродонецька Луганської області цілий арсенал зброї російських найманців на Донбасі.

За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштував один із бойовиків, якого розшукують за участь у терористичній організації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед озброєння були дві протитанкові мінами ТМ-62, 18 артилерійських снарядів, п’ять набоїв для протитанкових гранатометів різних модифікацій, три гранати Ф-1 і понад 500 набоїв різного калібру.

Зазначається, що заходи проводилися у взаємодії з представниками Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

СБУ виявила арсенал зброї бойовиків на Луганщині (ssu.gov.ua)

Крім цього, у Рубіжному Служба безпеки викрила місцевого жителя, який намагався продати пів кілограма тротилу.

"У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники служби задокументували факти збуту частини "товару". Правоохоронці затримали фігуранта під час чергової реалізації тротилу і одержання грошей", – йдеться у повідомленні.

У Рубіжному СБУ викрила місцевого жителя, який намагався продати пів кілограма тротилу (ssu.gov.ua)

У відомстві підкреслюють, що зловмиснику повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України виявила в Кривому Розі арсенал зброї, який нелегально вивезли із зони проведення ООС на Донбасі.