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На Луганщині рвонув завод: стіна поховала жінку. Фото з місця

2.3тЧитати матеріал російською

У Лисичанську Луганської області на підприємстві ТДВ "Лисичанський желатиновий завод" стався вибух, у результаті якого загинула людина.

Як повідомляє прес-служба ДСНС в Луганській області, вибухова хвиля знесла стіну, яка придавила одну з працівниць заводу.

За даними рятувальників, інцидент стався рано вранці, о 04.00 13 квітня. Вибух прогримів під час запуску технічного обладнання.

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На Донеччині прогримів вибух: є загиблий і постраждалі

На Луганщині рвонув завод: стіна поховала жінку. Фото з місця

Прес-служба ДСНС

Постраждала жінка померла ще до приїзду на місце події "швидкої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня в Києві прогримів вибух біля посольства Росії в Солом'янському районі столиці.

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Місце
УкраїнаЛуганськ
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