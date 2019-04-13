На Луганщині рвонув завод: стіна поховала жінку. Фото з місця

У Лисичанську Луганської області на підприємстві ТДВ "Лисичанський желатиновий завод" стався вибух, у результаті якого загинула людина.
Як повідомляє прес-служба ДСНС в Луганській області, вибухова хвиля знесла стіну, яка придавила одну з працівниць заводу.
За даними рятувальників, інцидент стався рано вранці, о 04.00 13 квітня. Вибух прогримів під час запуску технічного обладнання.
Прес-служба ДСНС
Постраждала жінка померла ще до приїзду на місце події "швидкої".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня в Києві прогримів вибух біля посольства Росії в Солом'янському районі столиці.
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