На Луганщині продовжують лютувати пожежі: 4 особи загинули, десятки в лікарні
Станом на ранок, 8 липня, в Луганській області в результаті пожеж загинули четверо осіб, а місцеперебування однієї – не встановлено.
Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у регіоні, на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове.
Всього рятувальники евакуювали 30 осіб (із них 13 дітей) із села Смолянинове і дачного кооперативу "Вовче озеро". Також були відселені 30 осіб.
Пожежа знищила в Смоляниновому 23 житлові будинки. Також вогнем пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків дачного кооперативу.
На місці пожежі рятувальники знайшли тіла трьох осіб, дев'ять (з них двоє дітей) були госпіталізовані.
Представник омбудсмена на Луганщині та Донеччині Павло Лисянський у Facebook додав, що в лікарні з термічними опіками помер чоловік 1962 року народження
За його словами, всього в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, їхній стан стабільний. Вночі у місцеву лікарню нікого не доправляли.
У ДСНС зазначили, що до гасіння залучили 1125 осіб і 201 одиницю техніки, зокрема 2 літаки АН-32П.
Голова МВС Арсен Аваков у Twitter додав, що він разом із секретарем РНБО,головами ДСНС, НПУ працюють на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі.
Український офіцер Анатолій Штефан додав, що близько 500 воїнів ЗСУ, 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати із складу Об’єднаних допомагають в боротьбі із вогнем на Луганщині.
"Для боротьби із вогнем задіяні тільки підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові частини та військові пожежні команди. Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків", – повідомив він у своєму Телеграм-каналі.
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