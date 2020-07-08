Станом на ранок, 8 липня, в Луганській області в результаті пожеж загинули четверо осіб, а місцеперебування однієї – не встановлено.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у регіоні, на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове.

Всього рятувальники евакуювали 30 осіб (із них 13 дітей) із села Смолянинове і дачного кооперативу "Вовче озеро". Також були відселені 30 осіб.

Пожежі на Луганщині ДСНС

Пожежа знищила в Смоляниновому 23 житлові будинки. Також вогнем пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків дачного кооперативу.

На місці пожежі рятувальники знайшли тіла трьох осіб, дев'ять (з них двоє дітей) були госпіталізовані.

Представник омбудсмена на Луганщині та Донеччині Павло Лисянський у Facebook додав, що в лікарні з термічними опіками помер чоловік 1962 року народження

За його словами, всього в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, їхній стан стабільний. Вночі у місцеву лікарню нікого не доправляли.

У ДСНС зазначили, що до гасіння залучили 1125 осіб і 201 одиницю техніки, зокрема 2 літаки АН-32П.

Голова МВС Арсен Аваков у Twitter додав, що він разом із секретарем РНБО,головами ДСНС, НПУ працюють на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі.

Аваков на Луганщині Twitter\Арсен Аваков

Літаки Twitter\Арсен Аваков

Пожежі на Луганщині ДСНС

Пожежі на Луганщині ДСНС

Пожежі в Луганській області Поліція Луганській області

Пожежі в Луганській області Поліція Луганській області

Пожежі в Луганській області Поліція Луганській області

Пожежі в Луганській області Поліція Луганській області

Пожежі в Луганській області Поліція Луганській області

Пожежі в Луганській області Поліція Луганській області

На Луганщині продовжують лютувати пожежі: 4 особи загинули, десятки в лікарні

На Луганщині продовжують лютувати пожежі: 4 особи загинули, десятки в лікарні

На Луганщині продовжують лютувати пожежі: 4 особи загинули, десятки в лікарні

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