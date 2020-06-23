На Луганщині поліцейський врізався в маршрутку: 9 постраждалих

На Луганщині сталася масштабна ДТП з поліцейським (Джерело фото - прокуратура Луганської області)

У Новоайдарівському районі Луганської області сталася ДТП за участі поліцейського, який зіткнувся з маршруткою. В результаті постраждали 9 осіб.

Як сказано в повідомленні пресслужби обласної прокуратури, аварія сталася на автодорозі в селище Новоайдар в понеділок, 22 червня, близько 11 ранку.

"Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля "Volkswagen Vento", допустив зіткнення з маршрутним таксі "Рута" сполученням Рубіжне-Марківка. У маршрутному таксі перебувало 7 пасажирів і водій.

За матеріалами слідства, правоохоронець знаходився поза службою, змінився з добового чергування на блокпосту, разом з ним в автомобілі знаходилося 3 військовослужбовців", – повідомили в прокуратурі.

На Луганщині сталася масштабна ДТП з поліцейським (Джерело фото - прокуратура Луганської області)

Поліцейський був госпіталізований у важкому стані. З ушкодженнями різного ступеня тяжкості в лікарню доставили ще 8 пасажирів з двох транспортних засобів.

На Луганщині сталася масштабна ДТП з поліцейським (Джерело фото - прокуратура Луганської області)

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Встановлюються всі обставини аварії, проводяться необхідні слідчі дії. Винуватець ДТП буде встановлений після проведення судових експертиз, додали в прокуратурі.

На Луганщині сталася масштабна ДТП з поліцейським (Джерело фото - прокуратура Луганської області)

Як писав OBOZREVATEL, недавно на Луганщині колишній АТОвець намагався підірвати госпіталь і залізничну станцію.