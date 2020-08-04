На Луганщині чиновник вимагав у ветерана АТО хабар за інвалідність

Олексій Тітофф Розслідування 12:34, 4.08.2020 Оновлено: 12:53, 4.08.2020

Чиновник з Міністерства у справах ветеранів України вимагав гроші від ветерана АТО за вирішення питання про встановлення групи інвалідності з отриманням одноразової допомоги.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, посадова особа відділу міністерства в Луганській області для отримання хабара залучила посередника.

"Винагорода" учасникам корупційної схеми складалася з двох частин: неправомірної вигоди в розмірі 4,5 тисячі доларів США та близько 240 тисяч гривень – 50% від виплати, які потерпілий мав віддати після її отримання. Залученого посередника затримали під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 3,5 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Затримання на хабарі
ОПУ

На даний момент затриманим повідомлено про підозру. Посереднику з урахуванням стану здоров'я обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу співробітнику відділу в Луганській області Міністерства у справах ветеранів України.

Затримання на хабарі
ОПУ
Затримання посередника на хабарі
ОПУ
правоохоронці
ОПУ
гроші
ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були затримані слідчий Державного бюро розслідувань, оперуповноважений поліції і їх спільник за фактом вимагання та отримання хабара.

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