На Луганщині чиновник вимагав у ветерана АТО хабар за інвалідність

Чиновник з Міністерства у справах ветеранів України вимагав гроші від ветерана АТО за вирішення питання про встановлення групи інвалідності з отриманням одноразової допомоги.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, посадова особа відділу міністерства в Луганській області для отримання хабара залучила посередника.

"Винагорода" учасникам корупційної схеми складалася з двох частин: неправомірної вигоди в розмірі 4,5 тисячі доларів США та близько 240 тисяч гривень – 50% від виплати, які потерпілий мав віддати після її отримання. Залученого посередника затримали під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 3,5 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Затримання на хабарі ОПУ

На даний момент затриманим повідомлено про підозру. Посереднику з урахуванням стану здоров'я обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу співробітнику відділу в Луганській області Міністерства у справах ветеранів України.

Затримання на хабарі ОПУ

Затримання посередника на хабарі ОПУ

правоохоронці ОПУ

гроші ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були затримані слідчий Державного бюро розслідувань, оперуповноважений поліції і їх спільник за фактом вимагання та отримання хабара.