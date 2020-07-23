На Луганщині через обстріл спалахнула лісова пожежа. Фото

Марина Ліснічук Розслідування 10:38, 23.07.2020 Оновлено: 10:42, 23.07.2020

На Луганщині 22 липня внаслідок обстрілу біля села Лопаскине Новоайдарського району трапилася лісова пожежа.

Горіли суха трава, чагарники й дерева на території Трьохізбенського лісництва. Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС в області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

До гасіння було залучено 252 особи та 51 одиниця техніки, зокрема й один піротехнічний розрахунок.

Пожежа в Луганській області трапилася внаслідок обстрілу
(ldsns.gov.ua)

Станом на ранок 23 липня на місці пожежі все ще спостерігалося тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметру. На щастя, зазначають рятувальники, загрози населеним пунктам не було.

У результаті зайнялися суха трава, чагарники й дерева
(ldsns.gov.ua)

"Особлива увага під час гасіння пожежі приділяється заходам безпеки у зв’язку із можливою наявністю ділянок що забрудненні вибухонебезпечними предметами. Піротехнічним розрахунком ДСНС проводиться обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – додали у відомстві.

Ліс горів на території Трьохізбенського лісництва
(ldsns.gov.ua)
До ліквідації пожежі залучили 252 особи та 51 одиницю техніки
(ldsns.gov.ua)
Загрози населеним пунктам внаслідок пожежі не було
(ldsns.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів, 5 осіб загинуло. Вогонь знищив до 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

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