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На Луганщині через обстріл спалахнула лісова пожежа. Фото

Марина Ліснічук
Розслідування
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Пожежа на Луганщині

Лісова пожежа на Луганщині . (ldsns.gov.ua)

На Луганщині 22 липня внаслідок обстрілу біля села Лопаскине Новоайдарського району трапилася лісова пожежа.

Горіли суха трава, чагарники й дерева на території Трьохізбенського лісництва. Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС в області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

До гасіння було залучено 252 особи та 51 одиниця техніки, зокрема й один піротехнічний розрахунок.

Пожежа в Луганській області трапилася внаслідок обстрілу

Пожежа в Луганській області трапилася внаслідок обстрілу (ldsns.gov.ua)

Станом на ранок 23 липня на місці пожежі все ще спостерігалося тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметру. На щастя, зазначають рятувальники, загрози населеним пунктам не було.

У результаті зайнялися суха трава, чагарники й дерева

У результаті зайнялися суха трава, чагарники й дерева (ldsns.gov.ua)

"Особлива увага під час гасіння пожежі приділяється заходам безпеки у зв’язку із можливою наявністю ділянок що забрудненні вибухонебезпечними предметами. Піротехнічним розрахунком ДСНС проводиться обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – додали у відомстві.

Ліс горів на території Трьохізбенського лісництва

Ліс горів на території Трьохізбенського лісництва (ldsns.gov.ua)

До ліквідації пожежі залучили 252 особи та 51 одиницю техніки

До ліквідації пожежі залучили 252 особи та 51 одиницю техніки (ldsns.gov.ua)

Загрози населеним пунктам внаслідок пожежі не було

Загрози населеним пунктам внаслідок пожежі не було (ldsns.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів, 5 осіб загинуло. Вогонь знищив до 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

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