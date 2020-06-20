Колишній АТОвець намагався підірвати госпіталь і залізничну станцію на Луганщині

На Луганщині колишній АТОвець хотів здійснити підрив госпіталю і залізничної станції

У Луганській області в суботу, 20 червня, затримали колишнього військового, що воював на Донбасі, який хотів підірвати госпіталь у Сєвєродонецьку і залізничну станцію в смт. Рубіжне.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України на офіційному сайті. Підкреслюється, що правоохоронці попередили скоєння низки терористичних актів.

Досудове розслідування встановило, що ексвійськовослужбовець Збройних сил, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, хотів перейти лінію розмежування і влаштуватися на службу в окупаційній адміністрації РФ в Луганській області.

Громадянин планував здійснити підрив кількох об'єктів військової інфраструктури і транспортного сполучення.

На Луганщині колишній АТОвець хотів здійснити підрив госпіталю і залізничної станції. Джерело: Офіс генпрокурора

На Луганщині колишній АТОвець хотів здійснити підрив госпіталю і залізничної станції. Джерело: Офіс генпрокурора

Зокрема, він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю в Сєвєродонецьку, в якому знаходиться близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців і медичного персоналу.

Вибухівку він заклав і на залізничній станції в Рубіжному – на ділянці шляху, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Чоловіка затримали, вибухівку було знайдено і вилучено. Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

На Луганщині колишній АТОвець хотів здійснити підрив госпіталю і залізничної станції. Джерело: Офіс генпрокурора

На Луганщині колишній АТОвець хотів здійснити підрив госпіталю і залізничної станції. Джерело: Офіс генпрокурора

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