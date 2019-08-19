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Трагедія з туристами в Карпатах: з'явилися перші фото з місця страшної НП

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Поліція Івано-Франківської області опублікувала фото з місця жахливої НП на території курорту "Буковель", де під час роуп-джампінгу обірвався трос і двоє туристів впали на пішохідну доріжку.

Як повідомила пресслужба поліції Івано-Франківщини, правоохоронці встановили, що потерпілими виявилися 21-річна і 26-річний жителі Львівської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Дівчину доставили в Яремчанську центральну міську лікарню, а хлопця – в реанімаційне відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Роботу атракціону припинили.

На курорті в Карпатах трапилася жахлива НП

На курорті в Карпатах трапилася жахлива НП

Поліція Івано-Франківщини

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"Це пизд*ць!" У мережі показали розгардіяш на відомому українському курорті

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Під час роуп-джампінгу обірвався трос, двоє туристів впали

Під час роуп-джампінгу обірвався трос, двоє туристів впали

Поліція Івано-Франківщини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області на території "Буковеля" під час роуп-джампінгу (екстремальний стрибок з висоти за допомогою канатів) обірвався трос: двоє туристів впали вниз на пішохідну доріжку.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
туристы
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