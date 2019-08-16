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На курорті Прикарпаття отруїлися 13 дітей: перші подробиці

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У ніч на 16 серпня у селі Верхній Ясенів (Верховинський район, Івано-Франківська область) із харчовим отруєнням госпіталізували 13 дітей із Києва, які відпочивали у приватній садибі "Горицвіт".

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації на своєму сайті із посиланням на регіональний "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". Їх доставили до інфекційного відділення Верховинської центральної районної лікарні.

Найстарша дитина – 2001 року народження, наймолодша – 2008. Загалом на території садиби відпочивало 30 неповнолітніх.

На курорті Прикарпаття отруїлися 13 дітей

На курорті Прикарпаття отруїлися 13 дітей

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Масове отруєння дітей на Херсонщині: батьків попередили про небезпеку

Стан потерпілих – середнього ступеня важкості. Причину захворювання встановлять згодом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Вінниччині 11 осіб, троє з яких – діти, були госпіталізовані з гострим отруєнням після вживання їжі в Хрестовоздвиженському храмі села Довжок. А пізніше у Закарпатській області після обіду в ресторані "Сімейний затишок" в лікарню з ознаками харчового отруєння доставили 29 осіб.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
дитина отруєння
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