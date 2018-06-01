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На Кримському мосту відбулося перше ДТП

1.6тЧитати новину російською

На відкритому окупантами в середині травня Кримському мосту, який з'єднав територію РФ і анексованого Криму, сталась перше дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє РІА Новости, легковий автомобіль при недотриманні дистанції допустив зіткнення з пасажирським автобусом.

"За минулі 16 діб зареєстровано одна дорожньо-транспортна пригода: в денний час на 142-му км А-290 (через кілометр після в'їзду на міст з боку Тамані) легковий автомобіль при недотриманні дистанції допустив зіткнення з пасажирським автобусом. Постраждалих немає. Обмеження в русі не вводилися. Учасники оформили протокол про ДТП в спрощеній формі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській академії наук визнали, що Кримський міст через Керченську протоку будувати не можна було, так як це небезпечно з точки зору будівельних норм і правил.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Кримський міст
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