"На Крим було начхати!" В Росії розкрили скандальні деталі окупації півострова

Під час розвалу СРСР у Росії нібито була можливість шантажувати Україну Кримом, вимагаючи його в обмін на незалежність держави.

Але цим інструментом тиску не скористався Борис Єльцин, написав у своєму Twitter скандальний російський сенатор Олексій Пушков.

"Змова у Біловезькій пущі: у Єльцина була можливість обумовити незалежність України поверненням Криму до складу Росії. Кравчук був би радий отримати незалежність за цю ціну. Але Єльцина хвилювало одне: розпустивши СРСР, вигнати Горбачова з Кремля. На Крим йому було начхати", – обурився представник окупантів.

Окупація Криму ua-weekly.com

Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, що про плани Росії окупувати Крим президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще у 2000 році. Він прямо заявляв, що глибоко не згоден із тим, що Крим – це частина України, а тому вважає, що це історична несправедливість, яку потрібно виправити.

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