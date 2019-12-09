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9 грудня • оновлено в 11:49
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"На Крим було начхати!" В Росії розкрили скандальні деталі окупації півострова

5.1т
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Під час розвалу СРСР у Росії нібито була можливість шантажувати Україну Кримом, вимагаючи його в обмін на незалежність держави.

Але цим інструментом тиску не скористався Борис Єльцин, написав у своєму Twitter скандальний російський сенатор Олексій Пушков.

"Змова у Біловезькій пущі: у Єльцина була можливість обумовити незалежність України поверненням Криму до складу Росії. Кравчук був би радий отримати незалежність за цю ціну. Але Єльцина хвилювало одне: розпустивши СРСР, вигнати Горбачова з Кремля. На Крим йому було начхати", – обурився представник окупантів.

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Окупація Криму

Окупація Криму

ua-weekly.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, що про плани Росії окупувати Крим президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще у 2000 році. Він прямо заявляв, що глибоко не згоден із тим, що Крим – це частина України, а тому вважає, що це історична несправедливість, яку потрібно виправити.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
О независимости Х о х л я н д и и."нэзалэжные" зависимы от Москвы как новорожденный от мамкиной сиськи)))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Винторогие репоеды обожают сказки своих хозяев. Особенно если репоеды обожрались шмурдяка
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов изгнали из Крыма в 2014 году. Из Крыма моченым колом ни кого не выгонишь на Украину, включая украинских патриотистов и свидомых
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