"Червоний режим" на КПВВ "Мар'їнка" скасований: прикордонники розповіли про підлість окупантів

Зранку 10 квітня після відповідного рішення керівника штабу Операції об'єднаних сил запрацював контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка" в Донецькій області.

Про це в ефірі ObozTV повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Він зазначив, що КПВВ не функціонував протягом декількох днів через те, що в цьому районі зберігалась небезпека обстрілів з боку російських окупантів.

"Зараз, за аналізом обстановки ситуації, керівник штабу ООС прийняв рішення про скасування "червоного" режиму. Сьогодні зранку дорожній коридор працює. Говорити про рівень безпеки у цьому регіоні важко, тому що це фактично зона бойових дій, де українські ЗС протистоять РФ, але тим не менше, пропуск наразі можна відновити", – сказав він.

За словами речника ДПСУ, залишається проблема того, що російсько-окупаційні війська спеціально затримують жителів цього району у "сірій зоні".

24 канал

"Періодично, особливо перед роботою міжнародних місій, перед засіданням у рамках Мінського формату, окупанти влаштовують провокації. За 3-5 хвилин до завершення роботи КПВВ вони запускають велику кількість людей, які опиняються фактично на нульовому рубежі і є ризики того, що ці громадяни можуть постраждати. Потім російська пропаганда дає інформацію, що нібито ми ведемо антигуманну політику і тримаємо людей. У таких штучно створених Росією випадках українська сторона приймає рішення на користь людей", – пояснив Слободян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ворожий снайпер 5 квітня обстріляв контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка", внаслідок чого був поранений український прикордонник. Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв ввів режим "червоний".

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