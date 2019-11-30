На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну: фото

У п'ятницю, 29 листопада, на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського підрозділу затримали вантажівку з 370 кг контрабандного героїну.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що машина була заповнена речовиною темно-коричневого кольору. Припущення про те, що це наркотичні засоби, підтвердив експрес-аналіз.
На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну
Пресслужба Держприкордонслужби
На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну
Пресслужба Держприкордонслужби
На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну
Пресслужба Держприкордонслужби
На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну
Пресслужба Держприкордонслужби
За даними прикордонників, вантажівка прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Ужгород". Транспортним засобом, яким керував українець, перевозився вантаж фанери і за документами його повинні були доставити в Німеччину.
Однак прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу. В результаті огляду разом із представниками митниці усередині клеєної фанери і було знайдено заховані наркотики.
Про знахідку також поінформували правоохоронні органи. Загалом зі схованок вилучили 374 кілограми наркотичної речовини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада під час операції в шести областях України півтисячі співробітників Національної поліції та спецпідрозділів силовиків викрили потужний наркокартель, до складу якого входили 50 осіб.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "контрабанда" на сайті "OBOZREVATEL".