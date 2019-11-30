Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну: фото

3.4т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 29 листопада, на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського підрозділу затримали вантажівку з 370 кг контрабандного героїну.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що машина була заповнена речовиною темно-коричневого кольору. Припущення про те, що це наркотичні засоби, підтвердив експрес-аналіз.

Новини
У Кривому Розі контрабандисти намагалися відправити наркотики в Росію: подробиці
На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

Пресслужба Держприкордонслужби

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

Пресслужба Держприкордонслужби

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

Пресслужба Держприкордонслужби

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну

Пресслужба Держприкордонслужби

За даними прикордонників, вантажівка прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Ужгород". Транспортним засобом, яким керував українець, перевозився вантаж фанери і за документами його повинні були доставити в Німеччину.

Однак прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу. В результаті огляду разом із представниками митниці усередині клеєної фанери і було знайдено заховані наркотики.

Про знахідку також поінформували правоохоронні органи. Загалом зі схованок вилучили 374 кілограми наркотичної речовини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада під час операції в шести областях України півтисячі співробітників Національної поліції та спецпідрозділів силовиків викрили потужний наркокартель, до складу якого входили 50 осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "контрабанда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
контрабанда Контрабанда в Україні наркотрафік
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України контрабанда наркотики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги