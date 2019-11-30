На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну: фото

У п'ятницю, 29 листопада, на кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського підрозділу затримали вантажівку з 370 кг контрабандного героїну.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що машина була заповнена речовиною темно-коричневого кольору. Припущення про те, що це наркотичні засоби, підтвердив експрес-аналіз.

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну Пресслужба Держприкордонслужби

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну Пресслужба Держприкордонслужби

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну Пресслужба Держприкордонслужби

На кордоні зі Словаччиною затримали вантажівку з 370 кг героїну Пресслужба Держприкордонслужби

За даними прикордонників, вантажівка прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Ужгород". Транспортним засобом, яким керував українець, перевозився вантаж фанери і за документами його повинні були доставити в Німеччину.

Однак прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу. В результаті огляду разом із представниками митниці усередині клеєної фанери і було знайдено заховані наркотики.

Про знахідку також поінформували правоохоронні органи. Загалом зі схованок вилучили 374 кілограми наркотичної речовини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада під час операції в шести областях України півтисячі співробітників Національної поліції та спецпідрозділів силовиків викрили потужний наркокартель, до складу якого входили 50 осіб.

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