На кордоні з Україною зібралося понад 900 хасидів

Наразі поруч із пунктом пропуску "Нові Яриловичі" перебуває більше ніж 900 паломників-хасидів.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі Державної прикордонної служби України, іноземці не залишають спроб потрапити на територію нашої країни.

Прикордонники відзначили, що 15 вересня один із паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі".

Іноземець намагався незаконно потрапити в Україну. Пресслужба ДПСУ

"Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження. На іноземця складено адмінматеріали за статтею 204-1 КУпАП, а також він отримав заборону в'їзду в Україну терміном на 5 років", – повідомили у пресслужбі.

Водночас у пресцентрі Державного прикордонного комітету Білорусі повідомили, що 15 вересня з 14:00 до 18:30 в пункті пропуску "Мохро" на виїзд із республіки було оформлено 109 громадян Ізраїлю.

"Станом на 1:00 16 вересня група в повному складі виїхала на територію Республіки Білорусь через непропуск зазначених громадян українською стороною. Станом на 8:00 в період з 14 по 16 вересня в пункті пропуску "Нова Гута" на виїзд з Республіки Білорусь оформлено 1064 громадянина Ізраїлю, з них дітей до 12 років – 68 осіб, від 12 до 18 років – 174 людини", – уточнили білоруські прикордонники.

Для іноземців встановлено намети. пресслужба ГПКБ

Іноземці забезпечені харчуванням пресслужба ГПКБ

Зі свого боку інформоване джерело розповіло OBOZREVATEL, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною, а резервні сили поки не задіяно.

"Ніч пройшла спокійно – для правоохоронців облаштували табір, встановили намети та задіяли польові кухні. Масових спроб незаконно проникнути на кордон або в обхід пропускного пункту поки не було", – зазначило джерело.

Для українських правоохоронців встановлено намети. український кордон

Правоохоронці забезпечені всім необхідним. український кордон

Крім того, джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах розповіло, що для взаємодії з хасидами, які прибудуть для паломництва до Умані, в Україну 16 вересня прилетіли 6 співробітників поліції Ізраїлю.

"З огляду на те, що вони (ізраїльські поліцейські. – Ред.) знають мову, то будуть, як і раніше, посередниками між хасидами й поліцією України. Це давно і успішно відпрацьована методика. О 2 годині дня вони вже повинні приїхати в Умань", – додало джерело.

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