На одеській митниці спалили рентгенівський сканер для огляду вантажів

У Чорноморську зловмисники спалили авто митника і рентгенівський сканер для огляду вантажів на Одеській митниці.

Про це в Facebook повідомив український журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, зазначивши, що в скоєному підозрюється великий контрабандист.

"У п'ятницю, 25 жовтня сталася надзвичайна подія на Одеській митниці в порту Чорноморськ. Згідно із записом камери спостереження, вилученої правоохоронцями, о 15:57 невідомий чоловік забіг на відкриту парковку до будівлі митного поста" Чорноморський "в місті Чорноморськ на вулиці Промислова, 7, облив пальним і миттєво підпалив автомобіль "Субару Трібека", що належить начальнику відділу митного оформлення №1 – заступнику начальника поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку", – йдеться в повідомленні.

Бутусов зазначив, що вогонь перекинувся на автофургон, в якому знаходився Rapiscan – єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці.

"Пожежники приїхали швидко, але сканер все одно згорів! Вартість мобільного сканера – мільйони доларів. В Україні такі системи поки велика рідкість. Безпрецедентний випадок", – написав він.

За словами Бутусова, Харченко вважає, що причина підпалу може полягати в службовій діяльності.

"У п'ятницю (25 жовтня – Ред.) Харченко прийняв досить резонансне рішення – направив новому в.о. голови Одеської митниці Резнику лист з пропозицією розглянути про анулювання дозволу на роботу митного складу компанії "ЛСЛ Одеса". Цю компанію пов'язують з Орестом Фірманюком, який за даними в інтернеті довгі роки при різних владах був одним з головних "рєшал" на кордоні. Митний склад 2 це один з ключових об'єктів інфраструктури митниці, з контролю якого будують схеми своєї роботи всі великі тіньові ділки", – поясни журналіст.

На даний момент СБУ розглядає дві версії: "підпал був помстою за рішення Харченка, або під виглядом помсти вирішили знищити унікальний дорогий сканер".

Пожежа на митниці Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Бутусов розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського перевірити на поліграфі нардепів фракції "Слуга народу".

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