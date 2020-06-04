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4 червня • оновлено в 11:51
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На кордоні з Кримом роззброїли українських військових, щоб не дратувати росіян – Бабін

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Український військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, якого викрали російські військові 30 травня на адмінкордоні з Кримом, був без зброї.

На думку колишнього постійного представника президента України в АР Крим, а також експерт ad hoc ОБСЄ Бориса Бабіна, те що трапилося стало наслідком непродуманості української політики щодо Криму. Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

На думку політика, в Україні склалася ілюзія, що лінія розмежування з Кримом – це курорт, а військові перебувають там для "галочки".

На кордоні з Кримом українських військових роззброїли, щоб не дратувати росіян

На кордоні з Кримом українських військових роззброїли, щоб не дратувати росіян

ТСН

"Ми забули про те, що таке війна, що ворог у Криму і на Донбасі – один і той самий. І це політична проблема, коли замість того, щоб підвищувати обороноздатність регіонів, наближених до Криму, ми будуємо якийсь незрозумілий хаб на Чонгарі – про що вже укладено відповідний меморандум між Мінокупації й Мінінфраструктури та компанією SOCAR, яка буде торгувати там незрозуміло чим та незрозуміло з ким".

Також експерт пояснив, чому український військовий перебував на посаді без зброї.

"Маю інформацію, що військовий був без зброї, аби не дратувати "російських партнерів", спільно з якими будують хаб. Тож ми торгуємо з окупантами нафтопродуктами, чимось іншим, будуємо центри надання адмінпослуг. Це є наслідком непродуманості нашої політики щодо Криму в цілому", – сказав Бабин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українському військовому, якого в Криму викрала ФСБ, озвучили звинувачення.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Теги
зникла людина Збройні сили України
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