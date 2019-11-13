На кордоні велика діра! Морпіхи заявили про небезпеку нападу Путіна на Україну

У місті Скадовськ Херсонської області на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть здійснити прорив російські військові.

Про це повідомили морські піхотинці, які базуються в Херсонській області поруч із Кримом, виданню "Крим.Реаліі". За їхніми словами, курортний Скадовськ тепер – стратегічне місце, звідки "можна вдало контролювати агресора".

Водночас, з іншого боку Чорного моря в кримському селі Стерегуще країна-агресорка розмістила свою ударно-штурмову бригаду.

"У місті Скадовськ – велика діра в кордоні, є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катери, де можуть висадити піхоту і надалі десантувати техніку, якщо буде потрібно", – розповів морпіх із позивним "Скіф".

Військовий експерт Михайло Самусь додав, що у РФ у Криму вистачає сил, щоб заблокувати будь-які акваторії.

"Якщо буде широкомасштабний наступ Росії на Україну, якщо Росія надумає пробити собі сухопутний коридор до Криму з Донбасу, то, звісно, вони будуть проводити морські десантні операції, в тому числі і в Скадовську. У Криму досить сил, щоб завдати нам і ракетні удари, і авіаційні, і провести морську десантну операцію, і заблокувати будь-які акваторії", – зазначив Самусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін активно стягує війська до Криму і нарощує озброєння.

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