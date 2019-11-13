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13 листопада • оновлено в 12:07
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На кордоні велика діра! Морпіхи заявили про небезпеку нападу Путіна на Україну

3.3т
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У місті Скадовськ Херсонської області на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом існує велика діра, через яку можуть здійснити прорив російські військові.

Про це повідомили морські піхотинці, які базуються в Херсонській області поруч із Кримом, виданню "Крим.Реаліі". За їхніми словами, курортний Скадовськ тепер – стратегічне місце, звідки "можна вдало контролювати агресора".

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Водночас, з іншого боку Чорного моря в кримському селі Стерегуще країна-агресорка розмістила свою ударно-штурмову бригаду.

"У місті Скадовськ – велика діра в кордоні, є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катери, де можуть висадити піхоту і надалі десантувати техніку, якщо буде потрібно", – розповів морпіх із позивним "Скіф".

Військовий експерт Михайло Самусь додав, що у РФ у Криму вистачає сил, щоб заблокувати будь-які акваторії.

"Якщо буде широкомасштабний наступ Росії на Україну, якщо Росія надумає пробити собі сухопутний коридор до Криму з Донбасу, то, звісно, вони будуть проводити морські десантні операції, в тому числі і в Скадовську. У Криму досить сил, щоб завдати нам і ракетні удари, і авіаційні, і провести морську десантну операцію, і заблокувати будь-які акваторії", – зазначив Самусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Путін активно стягує війська до Криму і нарощує озброєння.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Михайло Самусь
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Спасибо за подсказку, не знали ...
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"В городе Скадовск большая дыра в границе"© в гугле эту дыру видать?
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Украинские морпехи - смелые и решительные парни. И просто так тревогу бить не будут! Раз Путин решил напасть именно там, где они указали, значит надо срочно разыскать Сеню Кролика, который умеет строить непреодолимые для агрессора рвы, сети, и прочие инженерные сооружения! Потомки ещё потом спасибо скажут за это.
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