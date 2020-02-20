Головна Новини
20 лютого • оновлено в 08:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

4.3т
Читати матеріал російською

В Ужгороді затримали почесного консула Латвійської республіки Юрія Ігнатко, який намагався провезти контрабандні сигарети.

Про це повідомив активіст Віталій Грегор. Консул пять годин не хотів показувати прикордонникам автомобіль.

Новини
На Донбасі викрито рекордну контрабанду цигарок з "ДНР": з'явилися фото

В результаті на митному посту "Тиса" прикордонникам довелося застосувати силу.

"На виїзд з України по смузі руху "зелений коридор" прибув позашляхових "Тойота" на дипломатичних номерах DP345006 під керуванням громадянина України Юрія Ігнатко, 21.04.1990 р.н. На паспортний контроль Ігнатко надав посвідчення почесного консульства Латвійської республіки в м.Ужгороді, яке викликало у працівників поста підозри, що воно підроблене", – розповів Грегор.

Автомобіль відкрили примусово. Виконуючий обов'язки представника МЗС України в Закарпатській області Дмитро Керечанин підтвердив по фото особистість консула, але повідомив, що документ, який був наданий Ігнатко не видавався департаментом державного протоколу МЗС України.

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою

ФБ Виталия Грегора

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кордоні Польщі та України виявили найбільшу за рік контрабанду бурштину.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "контрабанда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
контрабанда
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
7
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
жлобами были ими и останутся все эти приграничные районы. одна мысль в головах как нае..ть государство
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Это и есть европейские ценности ? Быстро же латыши их освоили !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги