В Ужгороді затримали почесного консула Латвійської республіки Юрія Ігнатко, який намагався провезти контрабандні сигарети.

Про це повідомив активіст Віталій Грегор. Консул пять годин не хотів показувати прикордонникам автомобіль.

В результаті на митному посту "Тиса" прикордонникам довелося застосувати силу.

"На виїзд з України по смузі руху "зелений коридор" прибув позашляхових "Тойота" на дипломатичних номерах DP345006 під керуванням громадянина України Юрія Ігнатко, 21.04.1990 р.н. На паспортний контроль Ігнатко надав посвідчення почесного консульства Латвійської республіки в м.Ужгороді, яке викликало у працівників поста підозри, що воно підроблене", – розповів Грегор.

Автомобіль відкрили примусово. Виконуючий обов'язки представника МЗС України в Закарпатській області Дмитро Керечанин підтвердив по фото особистість консула, але повідомив, що документ, який був наданий Ігнатко не видавався департаментом державного протоколу МЗС України.

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою ФБ Виталия Грегора

На кордоні України затримали дипломата з контрабандою ФБ Виталия Грегора

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кордоні Польщі та України виявили найбільшу за рік контрабанду бурштину.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!